DIRETTA Irlanda del Nord-Italia: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio al match decisivo per l’Italia di Roberto Mancini in vista di Qatar 2022. Gli azzurri in campo contro l’Irlanda del Nord.

Per l’Italia di Roberto Mancini è l’ultima chiamata verso il mondiale in Qatar 2022. Gli azzurri, dopo il pareggio deludente contro la Svizzera, avranno l’occasione di qualificarsi contro l’Irlanda. Un momento cruciale per la nazionale di Mancini e per tutto il sistema calcio italiano, soprattutto dopo la vittoria dell’Europeo. Serve una prova di forza importante ma soprattutto una grande dimostrazione di maturità.

Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali