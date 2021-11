Inter, mani nei capelli per Inzaghi: “Salta i prossimi big match”

De Vrij, a causa dell’infortunio rimediato in nazionale, salterà le partite contro il Napoli e lo Shakhtar Donetsk. Inzaghi in ansia.

Niente stiramento tuttavia Stefan De Vrij sarà comunque costretto a saltare le importanti partite che vedranno l’Inter affrontare prima il Napoli in campionato (sabato) e poi lo Shakhtar Donetsk in Champions League (mercoledì). A confermarlo sono stati gli esami a cui è stato sottoposto nelle ultime ore il difensore, fermato da un problema muscolare agli adduttori accusato nel corso della gara tra Montenegro ed Olanda.

Inter, Inzaghi preoccupato: niente Napoli per De Vrij

Per lui si prospetta, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, uno stop compreso tra i 10 e i 14 giorni. Il suo rientro potrebbe quindi avvenire tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Nel frattempo, il tecnico Simone Inzaghi sta riflettendo in che modo sostituirlo. Due le opzioni sul tavolo: la prima prevede l’impiego di Andrea Ranocchia (90 minuti per lui nel penultimo turno di campionato), l’altra l’accentramento di Alessandro Bastoni ed il conseguente inserimento nel trio difensivo di Federico Dimarco.

Una decisione in merito verrà presa soltanto nei prossimi giorni, anche alla luce di quello che Inzaghi vedrà durante gli allenamenti. L’allenatore, dal canto suo, spera di recuperare almeno Edin Dzeko reduce da un risentimento al flessore rimediato durante il derby che non gli ha consentito di giocare contro la Finlandia. Le sue condizioni sono buone e domani sono in programma nuovi test. L’Inter incrocia le dita per riavere presto il suo totem.