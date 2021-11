Italia, che ‘beffa’ dall’Irlanda del Nord: “Delusi per non aver vinto…”

L’Italia manca la qualificazione diretta al Mondiale e subisce lo sberleffo dell’ex nazionale dell’Irlanda del Nord: “Meritavamo di vincere”

L’Italia ancora una volta si è fermata a Belfast. Gli Azzurri avevano già subito una forte delusione in Irlanda del Nord. La storia si è ripetuta questa sera con la formazione di Roberto Mancini che ha subito il sorpasso in classifica della Svizzera. Questi ultimi hanno chiuso al primo posto nel girone C. Per l’Italia resta ancora la porta secondaria per conquistare la qualificazione al Mondiale.

Sberleffo all’Italia, l’ex nazionale dell’Irlanda del Nord: “Peccato non aver vinto, a Belfast possiamo battere tutti”

L’ex calciatore della nazionale dell’Irlanda del Nord Chris Brunt, attuale vice allenatore del West Bromwich Under 23, ha parlato al termine della gara contro l’Italia rivendicando l’orgoglio del suo Paese per il pareggio contro la nazionale di Roberto Mancini: “Siamo un po’ delusi perché non abbiamo vinto questa partita ma abbiamo dimostrato di poter raggiungere livelli di gioco alti. E’ sempre più facile alzare la qualità del tuo gioco quando puoi partire da una condizione di svantaggio rispetto agli avversari. A Belfast però abbiamo confermato di essere in grado di battere chiunque”.

Chris Brunt si è ritirato a gennaio del 2021. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Middlesbrough, Sheffield Wednesday, West Bromwich Albion e Bristol City. Il 36enne ha lasciato da pochi mesi e sta ora muovendo i primi passi da allenatore. Ha vestito la maglia della nazionale in 65 occasioni, realizzando pure 3 reti.