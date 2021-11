“Ma dove vogliamo andare?”: Italia, primo tempo da dimenticare

L’Italia ha chiuso il primo tempo in parità contro l’Irlanda del Nord: la prestazione della formazione di Mancini non ha convinto i tifosi

La prestazione dell’Italia non sembra aver convinto i tifosi. Le reazioni sui social lasciano traspirare un pizzico di scoramento. L’euforia per la conquista dell’Europeo ottenuto a luglio e già soltanto un lontano ricordo. Gli Azzurri di Roberto Mancini sono a 45′ dalla qualificazione al Mondiale ma ciò non basta per soddisfare le aspettative della gente. Vari gli appassionati che avanzano delle perplessità.

Se non si segna con questi dove vogliamo andare ? #irlandadelnorditalia — GFonio (@GFonio) November 15, 2021



Italia, ancora bloccata la sfida con l’Irlanda del Nord. Reazioni social: “Dove vogliamo andare?”

La Nazionale di Roberto Mancini non è riuscita a sbloccare il risultato contro la squadra di casa. A Belfast, il risultato dopo il primo tempo è ancora fermo sullo 0-0 ma in virtù del contemporaneo pareggio della Svizzera contro la Bulgaria, la situazione è rimasta invariata. La classifica infatti rimane per il momento invariata e l’Italia chiuderebbe al primo posto in virtù di una migliore differenza reti. Tuttavia l’insoddisfazione nasce anche in prospettiva dei prossimi mesi e dell’eventuale partecipazione al Mondiale. “Se non si segna con questi, dove vogliamo andare? #irlandadelnorditalia”, tuona un tifoso azzurro su Twitter.

La situazione di grande equilibrio nel girone dell’Italia rende la tensione alta intorno agli uomini azzurri che pochi mesi fa hanno incassato soltanto un pieno d’applausi per l’ottimo cammino compiuto durante l’Europeo. In quella circostanza è stato esaltato pure il gioco espresso dalla formazione di Roberto Mancini.