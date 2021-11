Napoli, colpo di scena: si lavora ad un rinnovo inaspettato

Mertens ha affermato che il suo futuro lo vede ancora al Napoli. La società partenopea ha fatto pervenire al belga un’offerta di rinnovo.

Dopo la sosta per far giocare alle varie nazionali le ultime gare di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, il Napoli giocherà domenica prossima il big match contro l‘Inter a San Siro. I nerazzurri faranno di tutto per ottenere i tre punti, considerando il distacco dalle due capoliste.

Il Napoli dovrà affrontare tre gare toste in una settimana: appunto contro l’Inter, poi sfiderà contro lo Spartak Mosca in Europa League ed infine ospiterà la Lazio dell’ex Sarri al Maradona. De Laurentiis è anche concentrato sulla trattativa per il rinnovo di Insigne, ma Mertens ha espresso la volontà di restare in alcune recenti dichiarazioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, proposto un contratto di due milioni di euro a Mertens

Nicolò Schira ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha fatto il punto sul Napoli: “Se a gennaio verranno sostituiti i tre giocatori che parteciperanno alla Coppa d’Africa? I dirigenti partenopei si stanno guardano intorno, ma a meno di occasioni di mercato, non prenderanno nessuno. Tutto questo perché Osimhen, Koulibaly ed Anguissa salteranno poche sfide di campionato”.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus vuole strappare un titolare al Napoli: “C’è l’offerta”

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli prenderà un terzino sinistro l’anno prossimo a causa dell’addio di Ghoulam. Mertens? Adesso percepisce cinque milioni di euro, mentre la società azzurra gli offrirà un rinnovo a due milioni di euro a stagione. Bisogna vedere se il giocatore accetterà di ridursi l’ingaggio”.