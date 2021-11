“Un giorno vorrei tornare…”: il big della Roma già medita l’addio

La Roma medita la cessione immediata di Mkhitaryan. L’armeno, intanto, lancia messaggi d’amore al Borussia Dortmund.

Ai titoli di coda l’esperienza alla Roma di Henrikh Mkhitaryan. Resta solo da vedere se il divorzio andrà in scena già a gennaio o a giugno (quando scadrà il suo contratto). Il giocatore, dal canto suo, si sta già guardando intorno e nel corso di un’intervista concessa a ‘Sport1’ ha lanciato messaggi d’amore al Borussia Dortmund con cui ha giocato dal 2013 al 2016.

Roma, vicino l’addio di Mkhitaryan

“Sono stati gli anni più belli della mia vita professionale. È stato un grande passo per me. Sono ancora grato a Jürgen Klopp, alla squadra e ai miei ex compagni di squadra per avermi supportato. Mi hanno reso il calciatore che sono oggi, i tre anni lì sono stati speciali. Una cosa è certa: un giorno tornerò a Dortmund”. Possibile, inoltre, anche una nuova esperienza in Inghilterra: “Giocare in Premier League è un sogno”. Se il futuro del giocatore è quindi un rebus, il presente invece appare essere un incubo tanto per lui che per la società giallorossa.

Mkhitaryan, reduce da una stagione molto positiva (15 reti e 13 assist in 46 apparizioni), quest’anno non sta riuscendo a ripetersi e spesso ha offerto prestazioni deludenti in campo. Per la Roma ed il tecnico José Mourinho l’armeno non più un intoccabile, anzi. A testimoniarlo è anche il fatto che l’allenatore portoghese nell’ultimo turno di campionato, pur dovendo rimontare il Venezia, ha preferito lasciarlo in panchina facendo ricorso ad altri elementi a disposizione. Un segnale inequivocabile, che conferma l’imminente divorzio.