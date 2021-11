“All’inizio esaltazione, ma ora…”: Zoff gela i tifosi su Mourinho

Dino Zoff, ex giocatore e tecnico dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della Roma di Mourinho.

Dopo dodici giornate, il campionato comincia ad avere una sua forma: con Napoli e Milan in vetta, l’Inter che cerca di non staccarsi e le altre grandi che, in attesa di recuperare il terreno perduto, lotteranno per il quarto posto. E’ presto per esprimere giudizi definitivi, ma già il prossimo turno sarà fondamentale per gli equilibri della Serie A.

Dopo la sosta, il campionato riserva tre bellissime gare: Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan ed Inter-Napoli. Bisognerà fare attenzione anche alla gara tra Genoa e Roma per vedere sia l’esordio sull panchina ligure di Shevchenko che la risposta della squadra di Mourinho alla crisi dopo il ko contro il Venezia.

Zoff sulla Roma di Mourinho: “Ora devono fare i conti con la realtà”

Dino Zoff, intervistato da ‘Gr Parlamento’, ha espresso un giudizio proprio sulla Roma: “Mourinho? L’entusiasmo iniziale per il suo arrivo è stato forse esagerato, ma tutto questo fa parte dell’ambiente. La squadra giallorossa non sta vivendo un buon momento ed ora bisogna fare i conti con la realtà“.

L’ex calciatore ed allenatore ha analizzato il momento anche delle altre big: “Milan e Napoli sono in vantaggio, ma gli azzurri avranno qualche problema con la Coppa d’Africa. A seguire c’è l‘Inter in piena competizione, credo che la questione Scudetto riguardi queste tre squadre. Juve? Puà inserirsi tra le prime quattro. Lazio? Si sta riprendendo”.