Barcellona, subito un ‘galattico’ per Xavi: super offerta a gennaio

Il Barcellona di Xavi si muove subito sul mercato e prepara il colpo ‘galattico’ in vista della sessione di gennaio

Una stagione ancora opaca, nonostante il ritorno di Xavi abbia riacceso un barlume di speranza sul volto della piazza blaugrana. Il Barcellona resta lontana dall’essere l’invincibile armata che, per anni, ha monopolizzato il calcio spagnolo e quello europeo. Anche se le prossime mosse della dirigenza catalana lasciano intendere ad un possibile ritorno.

Già al lavoro per il mercato invernale, il Barcellona ha inserito nella propria short-list diversi nomi per rilanciare il ciclo tecnico di Xavi, d’accordo con il nuovo tecnico di stanza al Camp Nou: su tutti, il nuovo gioiellino di casa Salisburgo, Karim Adeyemi, come riporta il media tedesco ‘Sport1’.

Il Barcellona su Adeyemi: è lui il colpo ‘galattico’ per Xavi

Già a segno con 15 reti in stagione, il giovane attaccante è uno dei profili più desiderati di Europa. Secondo ‘Sport1’, il Barcellona sta preparando (e invierà a breve) un’offerta da oltre 40 milioni di euro al RB Salisburgo, nella speranza di ottenere quanto prima il via libera per affondare con l’entourage del 19enne Adeyemi.

Nonostante Xavi sia pronto a riservargli un posto di rilievo nel suo nuovo ciclo tecnico, la concorrenza è spietata. Il Borussia Dortmund è in forte pressing sul bomber tedesco, forte anche degli ottimi rapporti esistenti con il Salisburgo dopo l’affare Haaland. Il Barcellona, dal canto suo, resta alla finestra e attende il momento giusto per piazzare il colpo vincente.