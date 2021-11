Balotelli in Nazionale, che attacco dal fratello: “Tutti pronti a…”

La crisi da gol della Nazionale di Roberto Mancini ha riportato in auge la possibile convocazione del centravanti Mario Balotelli.

L’Italia di Roberto Mancini ha fallito l’appuntamento con la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 e nel prossimo mese di Marzo sarà costretta ad affrontare i Playoff per ottenere il pass Mondiale. Con l’assenza di Immobile e la crisi del gol di Belotti è spuntato nuovamente il nome di Mario Balotelli. L’attaccante è ormai da tempo accantonato ma nelle ultime ore c’è chi ha nuovamente richiesto la sua convocazione.

Le ‘riserve’ non sembrano pronte ed i giovani appaiono ancora senza esperienza, cosi è rispuntato il nome di ‘Super-Mario’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il fratello di Balotelli spiega perchè gli azzurri ‘non vedono’ Mario

Attraverso i microfoni di Notizie.com Enock Balotelli, fratello anch’egli giocatore, del bomber italiano ha chiarito il motivo per cui il giocatore non è più ormai selezionato dalla Nazionale:

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma-Navas, colpo di scena al Psg: “Chiederà la cessione”

“In Italia non abbiamo attaccanti come Benzema o Mbappè, per questo penso che uno come Mario non può non essere preso in considerazione. Per lui parlano i numeri , con la maglia dell’Italia si trasforma. Non ho capito perchè è stato accantonato cosi presto”. Poi ha proseguito: “Un complotto contro di lui? Non so, ma penso che qualcuno all’interno del gruppo non lo gradisca, magari non sopportano il suo carattere forte. Mancini gli vuole bene”.