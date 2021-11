Pallone d’Oro, l’ex Tottenham spiazza: “Lo deve vincere l’africano”

L’ex vice allenatore del Totthenam, Gustavo Poyet, ha nominato chi secondo lui vincerà quest’anno il Pallone d’Oro.

L’ex vice allenatore del Totthenam, Gustavo Poyet, è sicuro e ha nominato chi secondo lui vincerà l’ambitissimo Pallone d’Oro per l’edizione di quest’anno. L’uruguaiano, infatti, ai microfoni di ‘Al-Hayah TV’, ha riferito il nome di chi riuscirà, dal suo punto di vista, a strappare la vittoria del premio agli altri 29 finalisti. Ha inoltre rivelato anche chi potrebbe vincere quest’anno la Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d’Oro, l’ex Totthenam Poyet non ha dubbi: “Salah è il migliore al mondo”

Ai microfoni di ‘Al-Hayah TV’, Poyet ha infatti affermato: “Certamente non puoi votare, per il Pallone d’Oro, Messi o Cristiano Ronaldo, magari Mbappe o Salah, ma quest’ultimo è sicuramente il migliore. Penso che Salah sia al di sopra di tutti in questo momento a Liverpool, in termini di prestazioni. È un giocatore eccezionale e il Liverpool sarà molto colpito dalla sua perdita per la Coppa d’Africa”.

LEGGI ANCHE >>> United nel caos, il Milan ne approfitta: “Che colpo a gennaio”

Ha poi parlato di quello che è il suo personalissimo pronostico su quale squadra vincerà, in questa stagione, la Premier League: “Manchester City, Chelsea o Liverpool. Una di queste tre squadre vincerà la Premier League in questa stagione. Soprattutto se Mohamed Salah rimane a questo livello perché ora è il migliore al mondo. La sua influenza nelle partite è migliore di Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappe, anche se non segna”.