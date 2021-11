United nel caos, il Milan ne approfitta: “Che colpo a gennaio”

Il Manchester United è nel caos per la gestione di Solskjaer che non farebbe contenti alcuni big della squadra: il Milan perciò vorrebbe approfittarne.

Il Manchester United guidato da Ole Gunnar Solskjaer non sta vivendo un momento roseo. Non tanto in Champions League dove, seppur con qualche incertezza, è comunque attualmente primo (insieme al Villarreal a 7 punti) nel Gruppo F, quanto piuttosto in Premier League.

Nel campionato inglese, infatti, i Red Devils sono al 6° posto in classifica ma, specialmente dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i tifosi si sarebbero aspettati di più da questa nuova stagione. Alcuni big della squadra, infatti, non sarebbero contenti della gestione di Solskjaer: Jesse Lingard, tra i diversi giocatori, sarebbe perciò pronto a partire già a gennaio. Il Milan vorrebbe approfittarne.

Manchester United, Lingard può partire: forte l’interesse del Milan su di lui

A vivere un momento di maggiore frustrazione sarebbero i giocatori attualmente più marginali nelle gerarchie di Solskjaer. Secondo quanto riferito dal collaboratore Rob Dawson di ‘ESPN’, infatti, specialmente Van de Beek e Jesse Lingard sarebbero scontenti per la situazione che ad oggi stanno vivendo all’interno della propria squadra.

Il contratto di Lingard con il Manchester United, dove il trequartista è arrivato in lasciando il West Ham, è in scadenza il 30 giugno del 2022. Secondo quanto riferito da ‘ESPN’, però, il giocatore non avrebbe intenzione di firmare un rinnovo di contratto con lo United, proprio perché desideroso di trovare maggiore spazio anche altrove. Su di lui, allora, si starebbe concentrando l’attenzione del Milan che potrebbe agire sul mercato già a gennaio per portarlo in squadra, o comunque attendere giugno per tentare di farlo arrivare nel club rossonero a parametro zero.