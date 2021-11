“Pregevole alternativa a Vlahovic”: Juve, pronto il top in avanti

La Juventus mantiene Vlahovic in cima alle sue preferenze per l’attacco ma l’alternativa sarebbe rappresentata dall’argentino del Psg Icardi

Il grande obiettivo della Juventus per l’attacco è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina classe 2000 è il principale pallino della dirigenza bianconera e di Max Allegri. Non è certamente un mistero. La società del presidente Andrea Agnelli però valuta anche i possibili piani B nel caso in cui il calciatore viola alla fine non dovesse percorrere lo stesso percorso compiuto in precedenza da Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

Juventus, Vlahovic in cima alla lista ma Icardi è l’alternativa pregevole scelta dai bianconeri

La formazione bianconera vuole rinforzare il suo attacco e ha virato con decisione il tiro verso Dusan Vlahovic, per il quale fanno la fila varie big d’Europa. Il calciatore viola è uno dei prospetti più apprezzati del calcio italiano. La Juventus è ottimista sulla possibilitàdi fargli vestire la propria maglia tuttavia deve anche allargare i propri orizzonti. E a giudicare da quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’ lo ha fatto pensando a un’altra vecchia conoscenza della Serie A: Mauro Icardi. Con l’argentino il dialogo non è mai stato interrotto.

L’argentino, attualmente impegnato principalmente per risolvere le sue paturnie amorose, potrebbe lasciare il Psg nel caso in cui i francesi riuscissero a concretizzare l’assalto ad Erling Haaland. L’acquisto dell’attaccante del Borussia Dortmund aprirebbe la porta d’uscita all’ex Inter, in passato più volte accostato alla Juventus. I bianconeri lo accoglierebbero volentieri considerandolo una scelta pregevole per il proprio attacco.

Durante la sua militanza nel Psg, Icardi ha totalizzato 36 reti in 76 partite. Una media inferiore rispetto a quella fatta registrare nell’Inter con cui è andato a segno in 124 occasioni su 219 partite. Il calciatore si rilancerebbe volentieri in Italia.