Donnarumma, lezione “particolare” da Verratti: il video del PSG è virale

Donnarumma è infelice al PSG tuttavia a fargli tornare il sorriso ci sta pensando Verratti attraverso una serie di mini-giochi.

Finora l’esperienza al Paris Saint Germain di Gianluigi Donnarumma non è stata delle migliori, a causa delle tante partite vissute dalla panchina e del continuo ballottaggio con Keylor Navas. Per lui, finora, appena 7 presenze di cui 5 in Ligue 1 e 2 in Champions League. Troppo poco, considerando che era arrivato a Parigi con in tasca il titolo di miglior giocatore dell’Europeo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma infelice al PSG, Verratti gli fa tornare il sorriso

Il suo futuro, specie dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal giocatore (“al Milan ero abituato a giocare sempre dall’inizio e non è facile”), è ancora tutto da scrivere e sono diverse le squadre che stanno monitorando la situazione: Donnarumma, in particolare interessa al Tottenham e al Newcastle. La Juventus, dal canto suo, al momento appare intenzionata a confermare Wojciech Szczęsny, ripresosi dopo un avvio di campionato choc.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma-Navas, colpo di scena al Psg: “Chiederà la cessione”

Nel frattempo, a far tornare il sorriso all’estremo difensore e a rendere migliore la sua permanenza a Parigi ci sta pensando Marco Verratti. Il centrocampista infatti, come si vede in un video pubblicato sui canali social del club, ha insegnato al compagno alcune parole in francese coinvolgendolo in una serie di mini-giochi. Un’iniziativa simpatica, che ha attirato la curiosità di molti utenti. Quello che accadrà sabato, in occasione della sfida con il Nantes, non è ancora chiaro ma una cosa è certa: Donnarumma vuole tornare protagonista.