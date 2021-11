Napoli, il sostituto di Anguissa (a gennaio) arriva dall’Inter

Il Napoli prova a trattare con l’Inter per l’arrivo di un centrocampista che potrebbe essere il perfetto sostituto di Anguissa che sarà via a gennaio

Alto, rapido e forte fisicamente. L’identikit è tracciato, il Napoli lavora per rinforzare la mediana in vista di gennaio, mese nel quale non ci saranno i vari Koulibaly, Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa. La società cerca un alter ego del forte mediano di proprietà del Fulham e lo avrebbe individuato nell’Inter. Si tratta di Matias Vecino, vecchio obiettivo di mercato del Napoli, pupillo di Spalletti che sarebbe felice di riaverlo dopo la positiva esperienza all’Inter. Il centrocampista ex Empoli e Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022, a gennaio potrà liberarsi a zero in vista dell’estate, il Napoli proverà ad anticipare il suo arrivo con un indennizzo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, idea Vecino

Ne parla l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che fa riferimento alla stima (ricambiata) che Spalletti nutre nei confronti di Vecino ma anche alle qualità in valore assoluto del calciatore. Il club azzurro ha sempre apprezzato l’uruguagio e a gennaio potrebbe tornare alla carica per regalarlo al suo allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Inter, pessime notizie dal Sudamerica: Inzaghi trema in vista del Napoli

L’Inter non lo svende, sa di poterlo perdere a zero ma non farà sconti ad una diretta concorrente per lo scudetto. Il Napoli, per acquistarlo, dovrebbe fargli posto, il primo indiziato a partire potrebbe essere Lobotka ma al momento si tratta di una semplice suggestione, un’idea da coltivare nei prossimi giorni.