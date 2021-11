Inter, sorride Inzaghi: l’infermeria si svuota in vista del Napoli

Buone notizie dall’infermeria nerazzurra in vista della sfida tra Inter-Napoli. Il tecnico nerazzurro potrà recuperare alcune pedine fondamentali. Dzeko torna a disposizione

Sorride Inzaghi a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro potrà contare sul recupero totale di Dzeko e quello di Barella, quest’ultimo solamente affaticato dagli ultimi impegni ravvicinati. Detto questo, pollice verso l’alto anche per Bastoni, il quale ha smaltito totalmente i recenti acciacchi muscolari.

Nessun allarme neanche per Lautaro Martinez, il quale ha rimediato solamente una leggera botta in Nazionale, ma la sua presenza contro il Napoli non è a rischio. L’attaccante argentino si allenerà regolarmente prima della sfida contro i partenopei.

Inter-Napoli, out Sanchez: a sinistra Perisic in vantaggio su Dimarco

Inzaghi dovrà fare a meno di Sanchez, fermato ai box per un problema muscolare alla coscia destra. L’attaccante cileno potrebbe stare fermo ai box per diverse settimane. Per quel che riguarda la fascia sinistra, Inzaghi potrebbe confermare Perisic con Dimarco ancora in panchina. Non è escluso che Dimarco possa giocare al centro della difesa al posto di Bastoni qualora quest’ultimo non dovesse recuperare al 100% dai leggeri acciacchi fisici.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti