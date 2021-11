“A gennaio non si muove”: le dichiarazioni che rovinano i piani dell’Inter

L’Inter vorrebbe Kostic, come sostituto per un’ormai quasi certa partenza di Perisic: queste le parole del ds dell’Eintracht Francoforte.

L’Inter avrebbe scelto il proprio profilo ideale per andare a sostituire Ivan Perisic, dato ormai (quasi certamente) in partenza alla fine di questa stagione. Il contratto del croato, infatti, scadrà a giugno 2022 e l’esterno potrebbe decidere di compiere una nuova esperienza altrove, non rinnovando con il club nerazzurro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, quindi, starebbero già cercando un profilo che vada a sostituirlo, puntando a non far diminuire il livello delle prestazioni. Il primo obiettivo sarebbe perciò quello di Filip Kostic, esterno sinistro di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il contratto del serbo scadrà, però, solo nel 2023. Ecco allora quali sono state le parole del ds del suo attuale club, Markus Krösche.

Inter, obiettivo Kostic: parla il ds dell’Eintracht Francoforte

Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Krösche, ai microfoni del quotidiano tedesco ‘Bild’, ha parlato del futuro di Filip Kostic, primo nome sulla lista di mercato dell’Inter: “A gennaio non si muove. Non abbiamo alcuna intenzione di cedere i nostri migliori calciatori nella prossima sessione di mercato“.

“Kostic – ha continuato Krösche – così come N’Dicka e Kamada, sono elementi preziosi per noi e non lasceranno il club a gennaio. Nella seconda parte di stagione ci sarà da recuperare terreno per raggiungere i nostri obiettivi, quindi non possiamo concederci il lusso di perdere qualità in rosa”.