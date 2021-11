Luciano Spalletti sente un po’ anche suo lo scudetto vinto dall’Inter con Conte: la conferma arriva dallo spogliatoio nerazzurro

Ha lavorato (bene) prima di Conte e per questo sente un po’ anche suo lo scudetto vinto dall’Inter. Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Milano, infiamma il match con un pensiero – riportato dal Corriere dello Sport – che trova consensi all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Danilo D’Ambrosio non dimentica il percorso con l’attuale allenatore del Napoli: “Sicuramente ha fatto bene, se abbiamo vinto lo scudetto bisogna dare merito a lui di aver iniziato un percorso vincente”. Queste le parole del difensore ai microfoni di ‘Mediaset’. Frasi che faranno sicuramente piacere a Spalletti, che domenica sarà un rivale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spalletti, l’Inter e lo scudetto

D’Ambrosio, per l’occasione ha anche parlato delle insidie della partita di domenica e del suo rapporto con Lorenzo Insigne. Sulla gara contro gli azzurri: “Col Napoli è una partita con un pizzico di difficoltà in più rispetto alle altre, loro e il Milan stanno facendo un ottimo campionato. Se vogliamo restare aggrappati alla vetta, bisogna fare sicuramente risultato”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il PSG prova il Donnarumma-bis: stavolta, il suo erede è l’ex Udinese

Parole d’elogio per l’amico Insigne, accostato da diversi mesi proprio all’Inter: Lorenzo è affezionato alla piazza di Napoli, lo dimostra ogni volta che scende in campo. Più di questo non posso dire”. Non si sbottona, D’Ambrosio. Domenica lo sfiderà da avversario (anche se non è annunciato tra i titolari). In futuro chissà.