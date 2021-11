“Non mi hanno ascoltato”: De Laurentiis ha paura per la trasferta di Napoli

Nel corso di una lunga intervista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato riguardo la trasferta degli azzurri a Mosca.

Intervenuto nel corso della definizione della statua di Diego Armando Maradona nella città campana di Nola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai cronisti. Il patron azzurro ha trattato di tanti temi, dal rinnovo di Insigne alla situazione in campionato, e tanto altro.

Nel corso dell’intervista De Laurentiis ha commentato la situazione relativa alla curva epidemiologica in Russia dove il Napoli sarà impegnato la prossima settimana. Ecco le sue parole: “C’è apprensione, già diverse settimane fa avevo proposto all’Uefa di trovare una soluzione che garantisse maggiore sicurezza e di disputare la gara in campo neutro, ma la mia idea non è stata proprio presa in considerazione”.

De Laurentiis, nuove parole su Insigne

Nel corso dell’intervista ADL ha discusso anche del rinnovo di Lorenzo Insigne, autentico tormentone negli ultimi mesi in casa azzurra. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ovviamente il capitano è il capitano, ma la domanda sul futuro la dovete fare a lui e non farla a me”.