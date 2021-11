Milan, prima e brutta disfatta in campionato: poker della Fiorentina

La Fiorentina batte il Milan grazie alla doppietta di Vlahovic e alle reti di Saponara e Duncan. Al Milan non basta il solito Ibrahomovic.

La Fiorentina parte forte e, sfruttando la papera di Tatarusanu, passa in vantaggio al quarto d’ora con Duncan. Il Milan inizialmente accusa il colpo, ma poi prova a reagire, creando anche diverse occasioni. Ma a fine primo tempo Saponara trova il jolly e la Viola va al riposo sul 2-0.

La ripresa sembra seguire il leit motiv del primo tempo. Il Milan non gioca male, ma la Fiorentina è più concreta. Al 60′ Vlahovic fa 3-0 e fa esplodere il Franchi. Sembrerebbe finita, ma Ibra decide di caricarsi il Milan sulle spalle e, nel giro di 5′ sigla una doppietta rendendo il finale rovente.

Il Milan perde Leao per infortunio, la Fiorentina cerca di difendersi e ripartire quando può. Il match vive minuti finali molto intensi con il Milan che prova il tutto per tutto. Theo Hernandez però commette una disattenzione e Nico Gonzales ne approfitta: ruba palla e serve Vlahovic che non fallisce il 4-2. Il Milan attacca alla disperata, Ibra colpisce la traversa, ma Venuti, sfortunatissimo, fa autogol. E’ però troppo tardi: finisce 4-3 per la Fiorentina.

Con questo risultato il Milan fornisce un inaspettato assist a Napoli e Inter. Qualunque sia il risultato domani, una delle due (o entrambe) guadagnerà qualcosa nei confronti dei rossoneri. Il Napoli potrebbe volare in solitaria in testa alla classifica, mentre l’Inter potrebbe accorciare a -5pt. La Fiorentina dall’altro lato centra una vittoria importantissima che le consente di superare la Roma e di restare attaccata alla Juventus.

Serie A, la classifica attuale

Napoli 32, Milan* 32, Inter 25, Atalanta* 25, Lazio* 21, Juventus* 21, Fiorentina* 21, Roma 19, Bologna 18, Verona 16, Empoli 16, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 14, Venezia 12, Spezia* 11, Genoa 9, Sampdoria 9, Salernitana 7, Cagliari 6