E se Donnarumma ricevesse un videomessaggio da Keylor Navas? La nuova moda sta spopolando già e si può consultare un vero e proprio prezzario.

Natale si avvicina e i prossimi regali potrebbero essere per gli appassionati di calcio ma anche più in generale di spettacolo i videomessaggi di auguri da parte dei propri idoli. Pare sia infatti la moda del momento, che sta spopolando sulle piattaforme adibite. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, pagando una cifra da accessibile a onerosa è possibile farsi registrare un video da un noto personaggio come Lukaku o Tyson e fare felici una persona cara. In alcuni casi è addirittura prevista la possibilità di una videochiamata di qualche minuto, anche se in quel caso la tariffa potrebbe schizzare.

Il videomessaggio è la moda del momento: e se Navas lo mandasse a Donnarumma?

Nel presentare “il prezzario”, la rosea mette un po’ il dito nella piaga ironizzando. Il quotidiano, infatti, spiega che un videomessaggio di Keylor Navas costa 211 euro e si potrebbe farlo mandare a Gigio Donnarumma, “se siete un po’ cattivelli”. Economico non sarebbe ma potrebbe essere “una goduria”. Inevitabile riferimento al rapporto tra i due, il quale è minato dalla competitività per la titolarità col PSG, che vede favorito il costaricano senza discutere troppo. Ai tifosi del Milan potrebbe piacere quest’elemento…

Dando un occhio alle altre tariffe, c’è Mike Tyson come più caro: per un messaggio chiede 17.600 euro. Il giocatore di calcio più caro, invece, è Roger Milla con 880 euro. Tra gli italiani c’è Jorginho con 351 euro, mentre il più economico è Walter Zenga a 13 euro. Infine, c’è anche il “trucchetto”: Pelé cosa soltanto 43 euro ma è un sosia ingaggiato di proposito.