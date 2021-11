Liverpool-Arsenal, caos senza freni: lite vergognosa tra Klopp e Arteta

Faccia a faccia durissimo tra Klopp e Arteta durante Liverpool-Arsenal. A separare i due sono dovuti intervenire panchine e quarto uomo.

Durante il match tra Liverpool e Arsenal, vinto poi da Reds per 4-1, gli animi tra le panchine si sono scaldati al punto che i due tecnici, Jurgen Klopp e Mikel Arteta sono quasi venuti alle mani, costringendo anche il quarto uomo ad intervenire.

Il motivo della lite è da riscontrarsi nel contrasto aereo tra Sadio Mané e l’ex Bologna Takehiro Tomiyasu. L’intervento, avvenuto alla mezzora di gioco sul punteggio di 0-0, è stato giudicato in maniera opposta dai due tecnici e ha dato vita ad un primo battibecco. Già in precedenza Klopp aveva lamentato le troppe lamentele di Arteta, soprattutto in occasione del gol annullato a Lacazette.

Nonostante la situazione sembrasse in un primo momento rientrare, grazie anche al tempestivo intervento del quarto uomo, i due allenatori hanno poi ripreso a discutere, fino quasi ad arrivare al confronto fisico. A quel punto solo l’intervento delle rispettive panchine ha impedito ai due di venire a contatto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Liverpool dilaga e mette il Chelsea nel mirino

La partita è poi proseguita decisamente a favore del Liverpool. Lo stesso Manè, causa dell’episodio incriminato, ha poco dopo sbloccato il match. Nella ripresa è poi arrivata la goleada Reds con Jota, Salah e Minamino.

LEGGI ANCHE >>> “Rigorino, hanno vinto da”: Sarri scatenato contro la Juve in diretta

Con questo successo il Liverpool mantiene la scia del Chelsea vittorioso a Leicester. A separare le due squadre sempre quattro punti. L’Arsenal invece, dopo un filotto di risultati utili consecutivi, incappa nel 4° ko stagionale e fallisce l’avvicinamento al West Ham al 4°posto in classifica.