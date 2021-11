“Molto goffo…”: Donnarumma-Navas, da stasera può cambiare tutto

PSG-Nantes è finita 3-1. Il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino perde Keylor Navas per espulsione. Tocca a Donnarumma alla prossima?

PSG-Nantes è finita 3-1 poco fa al Parco dei Principi. La squadra di Mauricio Pochettino batte gli ospiti nel giorno del trentesimo anniversario della Curva Auteuil. Ai transalpini bastano due minuti di gioco per passare in vantaggio. Kylian Mbappé devia un tiro di un compagno di squadra e beffa il portiere avversario disegnando una traiettoria imparabile. Il match cambia volto al minuto 65, quando Keylor Navas si becca un cartellino rosso diretto dall’arbitro. L’estremo difensore del PSG la combina grossa e lascia i compagni in inferiorità numerica.

PSG-Nantes, la sintesi: Donnarumma in tribuna

Keylor Navas lascia la squadra in dieci. Viene colto alle spalle dalla partenza di Blas su un passaggio profondo: l’uscita dai pali, però, come la definisce ‘L’Equipe’, è goffa e colpisce l’avversario alla spalla a pallone lontano. L’arbitro Stinat non ha dubbi ed estrae il rosso.

Gli ospiti di Kombouare pareggiano i conti, però, nel secondo tempo. Al minuto 76 con Kolo Muani che fa 1-1. Pochettino, poi è fortunato e ripassa in vantaggio al minuto 82 grazie all’autogol di Appiah. Ci pensa poi Leo Messi a chiudere i giochi al minuto 87, segnando la rete del definitivo 3-1. L’argentino segna la sua prima rete in Ligue 1. Nemmeno un minuto di gioco, invece, per Gianluigi Donnarumma, non convocato dall’allenatore dopo gli impegni in settimana con la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Con ogni probabilità, l’estremo difensore azzurro avrà una chance nel prossimo match di campionato vista l’espulsione del compagno di reparto.