“Senza di noi…”: Conte manda un messaggio alla Juventus

Dall’Inghilterra, Antonio Conte torna a parlare dello scudetto vinto con l’Inter, che ha interrotto lo stradominio della Juventus sulla Serie A.

Non è stato fermo per molto tempo, Antonio Conte. Il tecnico italiano da qualche settimana ha ripreso ad allenare in Premier League, dove probabilmente anelava tornare, ed è alla guida del Tottenham. Pur non amando entrare “in sostituzione”, poiché preferisce lavorare da inizio stagione, l’allenatore non ha rinunciato alla ghiotta opportunità e si è rimesso in gioco. Tuttavia, l‘Italia resta casa e gli argomenti per tornare sulla sua storia professionale in Serie A non mancano mai.

Conte esalta lo scudetto con l’Inter: “Senza di noi, Juventus ancora lì davanti”

Conte ha lasciato l’Inter tra molti interrogativi, nella misura in cui ha optato con la società per l’addio non appena vinto lo scudetto. Un progetto che è parso avere un inizio e una fine ben delineati e scanditi dal solo obiettivo di tornare a cucirsi il tricolore sul petto. A ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico è tornato proprio sul trionfo in nerazzurro, definendolo come il suo capolavoro: “In due anni abbiamo rovesciato una monarchia sportiva. Se non ci fossimo stati noi a interrompere il ciclo bianconero, la Juve sarebbe ancora lì davanti. Quando batti qualcuno, ne mini le certezze”.

Un colpo al centro del proprio orgoglio, ovvero quello di aver spodestato la Juventus dopo nove anni di vittorie consecutive del campionato italiano. Soltanto il Napoli di Sarri era quasi riuscito a farla capitolare, ma il ritorno di Conte, proprio grande ex bianconero, è stato necessario per renderlo possibile. L’ex Ct. ha poi definito come la più stimolante in assoluto e difficile l’avventura attuale in Premier e ciò in qualche modo fa trasparire che al di là di tutto la preferenza per il calcio inglese è spiccata.