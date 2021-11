Alle 15 spazio a ben due match di questa di novembre domenica di Serie A. Scendono in campo il Bologna ed il Venezia.

La Serie A torna in campo, e dopo le partite di ieri c’è grande attesa per quelli che saranno i match in programma oggi. Chiaro che gli occhi siano puntati soprattutto su Inter-Napoli, gara clou di questo weekend, ma anche le altre partite in programma mettono in palio punti importanti.

Alle due 15 ci sono due partite in programma. Scendono in campo Bologna e Venezia, due compagini che hanno assoluto bisogno di punti per continuare il proprio percorso, anche se vivono due momenti decisamente diversi.

Il Bologna si trova in una privilegiata zona di classifica, probabilmente anche poco prevedibile. La squadra di Mihajlovic ha conquistato due vittorie consecutive nelle ultime due uscite, e proverà a sfruttare il calore del pubblico di casa per proseguire la striscia positiva. Il Venezia anche arriva da una vittoria, quella conquistata in casa contro la Roma, ma la classifica non lascia tranquillo Zanetti che vorrà dare seguito all’importante successo conquistato contro i giallorossi.

Bologna-Venezia, le probabili formazioni