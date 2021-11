Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Nel lunch match scendono in campo Sassuolo e Cagliari.

La Serie A torna in campo. In realtà già ieri si sono giocati diversi match, alcuni anche decisamente importanti per i risvolti di classifica. E cosi la vittoria della Juventus contro la Lazio di Sarri, ma anche la sconfitta del Milan per mano della Fiorentina di Pioli.

E cosi oggi si riparte con il classico match delle 12.30. Ad affrontarsi sono due squadre che hanno necessariamente bisogno di punti. Sia perchè la classifica rischia di complicarsi con un passo falso, ma anche per dare morale ai rispettivi ambienti dopo un avvio di stagione non cosi brillante.

E cosi ecco il Cagliari di Mazzarri, reduce da quattro sconfitte consecutive e alla ricerca di tre punti vitali per cambiare la propria stagione. Di fronte c’è il Sassuolo di Dionisi, squadra tosta ma che arriva a sua volta da due sconfitte consecutive.

Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali