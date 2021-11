Le dichiarazioni di Marotta hanno gelato i tifosi del Napoli

Beppe Marotta ha rilasciato un’intervista a DAZN prima del match tra Inter e Napoli, dove si è soffermato anche su Insigne.

Si sta giocando in questi minuti il big match tra Inter e Napoli. Dopo la sconfitta di ieri del Milan contro la Fiorentina, la gara è diventata ancora più importante per entrambe le squadre. I nerazzurri hanno l’occasione di di accorciare le distanze con un colpo solo dal duo di vetta, mentre i partenopei possono staccare la squadra di Pioli.

Beppe Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio iniziale della gara: “Scontro diretto decisivo? Siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Conta il risultato ma anche la prestazione, che può far crescere la nostra autostima. Napoli di Spalletti primo? Sono contento per Luciano, che ha fatto bene anche con noi. I cicli terminano, ma c’è una grande stima professionale nei confronti di Spalletti”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Marotta: “Insigne? Possibilità che vanno colte quando ci sono le giuste condizioni”

Il dirigente dell’Inter ha anche parlato del presunto interessamento per Insigne: “Potrebbe essere un opportunità? Sta a noi dirigenti coglierle quando si presentano. Non si può entrare nel merito ora, non sarebbe corretto. Queste possibilità vanno colte quando ci sono le condizioni per farlo. Bisogna valutarle una per una”.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Napoli: segui la partita LIVE

I tifosi del Napoli sperano che il dirigente non prenda un altro campione partenopeo dopo l’acquisto di Higuain ai tempi della Juventus nel 2016. Il dirigente, poco prima di prendere l’argentino, rilasciò queste parole: “Per ora è un discorso chiuso. Non pagheremo la clausola rescissoria“.

LEGGI ANCHE >>> Milan, subito la luce dopo la disfatta: sorpresa inaspettata per i tifosi

Marotta ha concluso il suo intervento: “Rinnovo di Brozovic? Sono molto fiducioso, anche se la trattativa ancora deve entrare nel vivo. Lui sta bene qui, sono sicuro che il ragazzo possa continuare con noi. Spero che si possa trovare un’intesa per poter proseguire”.