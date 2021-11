“Positivo al covid”: Inter-Napoli, ufficiale un’altra assenza

Salgono a tre i casi positivi al Covid in casa Napoli: a Demme e Politano oggi si è aggiunto Zanoli. L’annuncio ufficiale del club.

Continua a perdere pezzi il Napoli, in vista della delicata sfida di questa sera contro l’Inter. Nei giorni scorsi il club aveva comunicato l’indisponibilità a causa del Covid di Matteo Politano e di Diego Demme mentre nelle ultime ore a risultare positivo al tampone è stato Alessandro Zanioli. A confermarlo è stata la società, attraverso un comunicato pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Napoli, Zanoli positivo al Covid: l’annuncio ufficiale

“La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose. Il calciatore – si legge nel documento – resterà in isolamento mentre il resto dei componenti del gruppo squadra, tutti negativi, prenderanno regolarmente parte alla partita contro l’Inter”.

Salgono quindi a tre i giocatori attualmente in quarantena che il tecnico Luciano Spalletti non potrà utilizzare nella cruciale gara in programma a Milano. In caso di vittoria, il Napoli salirebbe a quota 35 punti lasciando indietro il Milan (fermato ieri dalla Fiorentina). Ecco perché Spalletti, nelle ultime ore, ha chiesto ai suoi una prova di maturità per provare a concretizzare la prima mini-fuga verso lo scudetto. Covid permettendo.