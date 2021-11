“Vlahovic alla Juventus, pista calda…”. C’è un club da scartare | VIDEO

Dusan Vlahovic è il protagonista della telenovela di mercato del momento. Andrà alla Juventus? Per Schira la pista è calda.

La Juventus continua a corteggiare Dusan Vlahovic della Fiorentina. Andrea Agnelli, visto il complesso riscatto di Alvaro Morata, ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri ed ai tifosi un top player in attacco. Il bomber viola è l’indiziato numero uno per il trasferimento in bianconero in estate.

Calciomercato Juventus, Vlahovic pista calda

Intervenuto ai microfoni di SerieANews sul nostro canale Twitch, il giornalista Nicolò Schira ha raccontato le ultime novità circa il corteggiamento della Juve per Vlahovic.

Ecco quanto dichiarato: “La Juve è molto interessata, si è mossa già a fine settembre. A Vlahovic piace la soluzione Juve perché gli piace la soluzione italiana. Lui vorrebbe restare in Italia e non gli dispiacerebbe continuare in un top team di Serie A. C’era il Milan in passato, ma ora c’è la Juve. Chiesa e lui sono molto amici, gli ha raccontato molte cose perché sono molto amici. L’estate scorsa l’Atletico Madrid era molto caldo, bisogna capire se siano ancora interessati e bisogna capire cosa ne sarà di Suarez che è a scadenza. Poi c’è da capire se riscatteranno Griezmann, che fine farà Cuna che non ha ancora ingranato. Ho avuto contatti con l’entourage di Vlahovic. L’Arsenal non gli interessa perché non è un top team, non fanno neanche le coppe. L’idea di Vlahovic è andare a giocare la Champions”.