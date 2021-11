Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Udinese, match della tredicesima giornata di Serie A. Si parte alle ore 20:45.

Sta per iniziare Torino-Udinese, match della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino. Ivan Jurico ospita e sfida la compagine friulana di Luca Gotti. Reduci dal KO contro lo Spezia, i granata di Juric sono fermi a quota quattordici punti in classifica proprio con i friualani che, nell’ultimo turno prima della sosta avevano battuto 3-2 il Sassuolo. A dare il via al match sarà il signor Pezzuto. Al VAR, invece, la coppia formata da Forneau e Galetto.

Torino-Udinese, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric. A disp. Berisha, Izzo, Zima, Vojvoda, Rincon, Baselli, Praet, Kone, Pjaca, Warming, Zaza, Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Gotti. A disp. Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, De Maio, Soppy, Jajalo, Samardzic, Forestieri, Success, Pussetto, Nestorovski.