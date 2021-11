Atletico-Milan, che ansia per il top: ha saltato l’allenamento

L’Atletico Madrid in ansia per le condizioni di Joao Felix, non al meglio a causa di un infortunio. Possibile la sua assenza contro il Milan.

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Milan mercoledì, nella fondamentale sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid, non potrà disporre di Ante Rebic (lesione al bicipite femorale della gamba destra) il cui rientro in campo avrà luogo addirittura ad inizio 2022. I Colchoneros, dal canto loro, con tutta probabilità dovranno fare a meno del loro gioiello più brillante: Joao Felix. Il giocatore, infatti, è attualmente fermo a causa di un problema muscolare post-traumatico con edema miofasciale nel gemello interno del polpaccio.

L’Atletico Madrid in ansia per Joao Felix: possibile assenza contro il Milan

Il portoghese non ha preso parte all’allenamento odierno: domani si terrà un altro test, con il tecnico biancorosso Diego Simeone che auspica di ricevere segnali positivi da Joao Felix. “Speriamo che sia solo un colpo – ha detto durante la conferenza stampa odierna – e che recuperi in fretta. Giovedì gli ho chiesto del colpo che ha ricevuto. Spero che sia solo un livido, che si sgonfi in fretta e che possa esserci contro il Milan. Perdere ritmo nella fase di crescita non è bello per nessun calciatore”.

Finora non è stata una stagione facile per Joao Felix, sceso in campo 11 volte ma autore soltanto di un gol e due assist. Nel caso in cui non dovesse farcela, il suo rientro in campo dovrebbe avvenire domenica prossima nel corso della sfida che vedrà l’Atletico Madrid affrontare il Cadice in campionato. Già certa, nel frattempo, l’assenza contro il Milan di Kieran Trippier (distorsione di III grado all’articolazione acromioclavicolare sinistra) e di Felipe Monteiro, espulso nel turno precedente di Champions League.