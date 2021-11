Milan, cessione Kessie e il piano B di gennaio: le mosse rossonere

La cessione di Kessie resta un argomento di stretta attualità in casa Milan. Nonostante l’attuale pace interna, non è escluso che il centrocampista ivoriano venga sacrificato nel mercato di gennaio

Il Milan valuterà mosse e strategie in vista della prossima sessione del mercato di gennaio. Kessie potrebbe dire addio subito in caso di offerta cash da circa 15-20 milioni di euro. L’addio del centrocampista ivoriano aprirebbe a una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo.

Non è escluso che il Milan decida di rimandare l’acquisto di un nuovo centrocampista di livello in vista della prossima estate, strategia che premierebbe Tonali e Benncare come coppia titolare del centrocampo e Bakayoko prima valida alternativa. Piace anche Tchouameni, ma il Monaco valuta il centrocampista circa 40 milioni di euro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La cessione di Kessie stravolge il mercato del Milan: il piano B rossonero

In caso di addio immediato a Kessie, il Milan, come detto, potrebbe valutare la migliore strategia lasciando aperta la possibili di intervenire sul mercato direttamente in vista del prossimo giugno. Kessie potrebbe lasciare Milano solamente di fronte a un’offerta pari o superiore ai 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>“Covid? Situazione preoccupante”: Napoli, dalla Russia suonano l’allarme

Non solo Tchouameni nell’elenco degli obiettivi rossoneri. Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Luis Alberto, ma il centrocampista spagnolo, dopo alcuni disguidi con Sarri resterà alla Lazio almeno fino al termine della stagione.