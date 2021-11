“È già pronto”, recupero importante per il Milan: Pioli sbalordito

Il Milan e Pioli potrebbero riabbracciare Maignan già nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo in programma domenica prossima

Fine settimana amaro per il Milan di Stefano Pioli, sconfitto dalla Fiorentina e ora incalzato dall’Inter che con la vittoria sul Napoli ha riaperto il campionato, portandosi a -4 dai rossoneri e dai partenopei. La strada per lo scudetto è ancora lunga e piena di tappe tuttavia questa settimana è cominciata con una notizia positiva per l’allenatore milanista che contro il Sassuolo potrebbe riabbracciare un titolare.

Milan, la settimana si apre con una notizia positiva per Pioli: Maignan pronto per il Sassuolo

Mike Maignan sembra essersi lasciato alle spalle il suo infortunio al polso ed è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali. A dare la notizia è stato il ‘Corriere della Sera’, che ha riferito come lo staff medico del Milan – con in testa il dottore Stefano Mazzoni – sarebbe riuscito a dimezzare i tempi di infortunio del portiere francese in seguito alla lesione che ha costretto l’estremo difensore a fermarsi.

Maignan potrebbe già rientrare nel prossimo match di campionato programmato per il 28 novembre. Anche i chirurghi che lo hanno operato avrebbero dato il sì.

Mike Maignan ha saltato già otto partite tra Serie A e Champions League e verosimilmente non ci sarà neppure nella sfida di mercoledì sera alle 21 a Madrid, contro l’Atletico, nel quinto turno della fase a gironi della Champions League. Contro gli spagnoli, quindi, sarà l’ultima volta quindi in cui Pioli chiamerà in causa Tatarusanu che si è comunque disimpegnato bene quando è stato impiegato. A difendere il Milan tuttavia tornerà il portiere scelto da Maldini per dimenticare Donnarumma.