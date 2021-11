“Qui anche Messi…”: l’inatteso ‘alibi’ di Gasperini dopo lo Young Boys

L’Atalanta di Gasperini ha faticato nella trasferta di Berna contro lo Young Boys ed il tecnico ha attaccato la superficie del campo.

Impegnata nell’insidiosa trasferta di Berna l’Atalanta ha fallito una grossa chance contro lo Young Boys e sarà ‘costretta’ a vincere nell’ultimo match del girone contro il Villarreal. Gli orobici sono stati in vantaggio due volte in un match rocambolesco, terminato sul 3 a 3. Tanto da recriminare per il tecnico Gasperini che, tra le altre cose, ha attaccato anche la superficie del campo da gioco.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro, molto rammaricato, ha cosi parlato dell’erba sintetica del campo di Berna, peculiarità degli svizzeri: “La superfice è diversa e può portare fatiche diverse. Non ci piace non tanto per la superficie in sé, ma perché non migliorano le prestazioni. Toglie tecnica e qualità ai giocatori, anche Messi farebbe fatica. Il campo in erba è bellissimo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gasperini ed il commento sul match

Il tecnico ha poi continuato parlando della situazione del match e confermando che l’infortunio di Zappacosta dovrebbe trattarsi di una distorsione:

LEGGI ANCHE >>> “Uno scempio, grazie Allegri. E Ronaldo…”: crollo Juve, tifosi inferociti

“Siamo stati in vantaggio per due volte e abbiamo preso due gol brutti. La gara sembrava messa bene, abbiamo avuto occasioni per chiuderla ma siamo calati di concentrazione e abbiamo dato modo a loro di crederci. Alla fine abbiamo rischiato di perderla”.