Donnarumma, l’annuncio arriva dal campione: “Giocherà titolare”

La scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan per trasferirsi al Paris Saint-Germain ha creato dibattito e discussione. Ancora oggi si sprecano i pareri sulla sua avventura in Francia in Ligue 1. L’ultimo in ordine cronologico ad essere stato interrogato su Donnarumma è stato Gianluigi Buffon. Intervenuto ai microfoni di ‘Tiki Taka’, il portiere del Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Buffon su Donnarumma

In riferimento al trasferimento a Parigi, Buffon ha dichiarato: “Penso che Donnarumma abbia fatto una scelta più che giustificata. Prestissimo sarà titolare – ha proseguito – nonostante le attuali difficoltà”.

Poi ha proseguito raccontando la sua esperienza con la maglia del Paris Saint-Germain: “Pensai di smettere a febbraio di quell’anno con il Mondiale che poi sfumò. Avrei cambiato idea soltanto davanti ad una offerta del Real Madrid, del Barcellona o del Paris Saint-Germain. Dopo una ventina di giorni, poi, è arrivata la chiamata”. Poi ha concluso: “Era un peccato rinunciare ad un’occasione del genere. Ho deciso di accettare vista la proposta economica di un club di tale portata”.