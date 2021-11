Osimhen, il Napoli può chiedere il rinvio contro la Juventus

Dopo il ko di Osimhen, attenzione al possibile ribaltone per Juventus e Napoli: non ha dubbi l’avvocato vicino agli azzurri, Enrico Lubrano

Da quando è la pandemia si è abbattuta anche sul mondo del calcio, il tema rinvio resta sempre molto delicato. Soprattutto dallo scorso anno, con il caso Juventus-Napoli del settembre 2020 che fece diritto (e anche molto discutere) in termine di cosa sia giusto da rinviare e cosa no.

Juventus-Napoli che, adesso, dopo quindici mesi torna a far dibattere. Un altro rinvio potrebbe essere possibile, come spiega a ‘Radio Punto Nuovo’ l’avvocato Enrico Lubrano (legale esperto di diritto sportivo vicino agli azzurri e loro difensore proprio al Collegio di Garanzia).

Juventus-Napoli, nuovo rinvio? “Il regolamento è chiaro”, il parere dell’avv. Lubrano

“Certo che potrebbe essere richiesto il rinvio delle gare”, spiega l’avv. Lubrano, facendo riferimento alla mini-diaspora che può colpire il Napoli, in occasione dell’imminente Coppa d’Africa. “Se venissero convocati dai tre a i cinque calciatori, di cui tre stabilmente titolari, allora sarebbe possibile. E la formazione interessata può richiedere il rinvio delle tre o quattro partite, in calendario nel periodo delle convocazioni”.

Di qui, Lubrano aggiunge: “Al fine di armonizzare i calendari, credo che la FIGC sia tenuta a procedere per il rinvio delle gare. E anche dinanzi al diniego di rinvio, lo si potrebbe impugnare senza troppi problemi. Non va dimenticata poi della predisposizione delle NOIF, secondo cui le squadre debbano presentarsi nelle migliori condizioni possibili. E questo non avviene, viste le tante convocazioni che incidono sul potenziale della rosa”.