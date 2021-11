“Ufficiale, tre mesi di stop”: Napoli, notizia terribile per Spalletti

Osimhen è stato sottoposto ad un intervento in mattinata. Il Napoli ha diramato un comunicato, che non farà piacere a Spalletti.

Il Napoli giocherà domani contro lo Spartak Mosca in Europa League, ma l’attenzione di tutti di questi giorni è focalizzata sugli infortuni di Osimhen, Anguissa ed Insigne. Il centrocampista dovrebbe rientrare tra un mese, mentre il capitano non partirà con i suoi compagni alla volta di Mosca.

La situazione più difficile è sicuramente quella di Osimhen. L’attaccante ha riportato fratture multiple scomposte di orbita e di zigomo contro l’Inter. Dopo il ricovero iniziale all’ospedale Niguarda di Milano, il calciatore è stato operato in mattinata a Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea sull’intervento:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti potrebbe fare a meno di Osimhen per 90 giorni

“Osimhen è stato operato in settimana dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott.Mario Santagata ed alla presenza del dott.Canonico, per un’operazione di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica”.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, Spalletti in emergenza: ufficiale, un altro attaccante salta lo Spartak

La nota del Napoli continua: “La sintesi dei monconi ossei è stata effettuata tramite placche e viti in titanio. Il calciatore sta bene e resterà sotto osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa di 90 giorni“. Spalletti aveva rilasciato queste dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Osimhen? Spero di averlo contro il Milan“. I tifosi del Napoli sperano che il nigeriano rientri il prima possibile.