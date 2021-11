“Il Pallone d’Oro deve vincerlo lui”: Odriozola va controcorrente

Odriozola, della Fiorentina, non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto di indicare il preferito per il Pallone d’Oro: voto a Benzema

Alvaro Odriozola esprime la sua candidatura per il Pallone d’Oro. C’è tanta attesa per l’assegnazione del riconoscimento che ogni anno riscuote particolare attenzione. Un evento glamour che tiene incollati giornalisti e addetti ai lavori. Ma chiaramente pure i calciatori. Fra meno di due settimane, si conoscerà il vincitore, intanto il terzino spagnolo della Fiorentina ha parlato con ‘As’ facendo il nome del suo preferito.

Pallone d’Oro, Odriozola non ha dubbi: “Scelgo Benzema, sarebbe un premio totalmente meritato”

Il terzino spagnolo in prestito alla Fiorentina non ha avuto dubbi quando ha dovuto scegliere il suo candidato per il Pallone d’Oro. La sua scelta è ricaduta sull’ex compagno di squadra Karim Benzema con cui ha condiviso lo spogliatoio per diverso tempo e che non è detto possa tornare ad abbracciare poiché il suo cartellino è ancora di proprietà del Real Madrid. Ad ‘As’, l’ex calciatore della Real Sociedad ha espresso la sua predilezione per l’attaccante francese: “Per me sarebbe una scelta azzeccata se dovessero attribuire il Pallone d’Oro a Benzema. Lo merita davvero e non solo per l’ultimo anno. Karim ha fatto vedere pure negli anni passati ciò di cui è capace. Sta giocando da tanto tempo un calcio magnifico. E’ una grande persona, merita di ricevere il premio pure per questo motivo. Ha sofferto tanto a livello personale ma non si è mai scoraggiato e ha continuato ad allenarsi, lavorando e lottando con caparbietà. Se dovessi indicare la mia preferenza, questa sarebbe sicuramente per lui”, ha detto Odriozola alla testata madrilena.

Il passaggio al Real Madrid non ha fruttato ad Alvaro Odriozola tutto ciò che ci si sarebbe aspettati. Arrivato a Madrid con grandi aspettative dopo l’ottimo rendimento avuto con la Real Sociedad, il terzino destro ha visto poco il terreno di gioco. Nonostante i prestiti a Bayern Monaco e Fiorentina tuttavia, a giudicare dalle sue parole, conserva un ottimo ricordo dei suoi ex compagni di squadra.