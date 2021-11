Il nuovo ‘colpo’ della Juventus è già pronto: cambiati i piani

La Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Kulusevski in vista della seconda parte di stagione. Esclusa la sua cessione a gennaio

Il recente ko di Danilo potrebbe stravolgere completamente i piani del mercato della Juventus. Con l’arretramento in difesa di Cuadrado, potrebbe essere Kulusevski a occupare il ruolo di esterno destro del nuovo 4-3-3 disegnato da Allegri.

L’esterno svedese si giocherà una maglia da titolare con Chiesa, ma la sensazione è che Allegri abbia chiesto espressamente di bloccare la cessione dell’ex Parma per cercare di valutarlo totalmente nel nuovo ruolo e con la nuova idea tattica del 4-3-3.

Kulusevski resta alla Juventus: nessuna cessione a gennaio

Come accennato, Allegri sarebbe pronto a schierare Kulusevski nel nuovo ruolo di esterno destro nel 4-3-3, ruolo già ricoperto ai tempi del Parma. Il piano tattico della Juventus, basato sulle ripartenze, potrebbe mettere in mostra le caratteristiche dell’ex Parma. Ecco perchè la sua cessione, almeno per i prossimi sei mesi sarà congelata.

Non solo 4-3-3: Kulusevski potrebbe essere adattato definitivamente nel ruolo di esterno destro anche in caso di 4-4-2. Allegri è pronto a rilanciare lo svedese in vista della fase calda della stagione. Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, il sacrificato potrebbe essere Rabiot.