Napoli nella bufera (di Mosca): Spalletti cade anche in Europa

Alla penultima giornata della fase a gironi di Europa League, il Napoli perde contro lo Spartak Mosca e la situazione si fa complicata per gli azzurri.

Sotto la neve di Mosca il Napoli si scioglie per 2-1 nel confronto contro lo Spartak, dopo la sconfitta già dura di campionato contro l’Inter e senza poter contare sull’apporto, causa infortunio, di due delle sue colonne portanti, Osimhen e Anguissa. Un risultato che non dà serenità agli azzurri, secondo nel girone e seguiti dal Legia Varsavia.

Spartak Mosca-Napoli 2-1, agli azzurri Elmas non basta

Inizio di match abbastanza difficile per il Napoli, che al 2′ ha subito il primo vantaggio russo su rigore. Lobotka, infatti, commette fallo su Promes e l’arbitro Turpin fischia per il tiro dal dischetto. Sobolev a va sul pallone e spiazza Meret. Gli azzurri, nei minuti successivi, cercano la reazione prima con Elmas e poi con Zielinski, ma alla mezz’ora i padroni del campo raddoppiano. Moses scansa Mario Rui e favorisce il colpo di testa di Sobolev, che si prende gioco sia di Koulibaly che di Meret, anticipandoli. Squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo il Napoli cerca di imporsi e riesce ad andare in gol con Di Lorenzo. Deviazione di testa di Petagna che arriva al difensore in area, che calcia in porta. Tuttavia, il gol viene annullato per fuorigioco. Successivamente Mertens costringe Selkhov a una gran parata e il gol del Napoli arriva al 64′ con Elmas. Di contropiede con Mario Rui che serve Petagna, il quale realizza un cross per il macedone, il Napoli segna con colpo di testa. Si alzano i ritmi e la squadra di Spalletti cerca il pareggio e infatti con Di Lorenzo, Mertens e Zielinski arrivano tre ghiotte occasioni. Il Napoli non riesce a capitalizzare e il match si chiude con la sconfitta per 2-1.