Juve, Allegri cambia ancora modulo: la decisione definitiva

Il nuovo modulo della Juve potrebbe basarsi definitivamente sul 4-3-3 con addio definitivo al 4-4-2. Dopo il ko contro il Chelsea, Allegri sarebbe pronto a puntare con forte decisione solamente su una variante tattica

La nuova Juventus di Allegri potrebbe puntare con forte decisione sul passaggio definitivo al 4-3-3. La recente batosta contro il Chelsea potrebbe spingere Allegri a un cambio tattico radicale e definitivo. Una nuova impronta tattica che potrebbe avere delle ripercussioni anche in chiave mercato.

Non è escluso che la Juventus possa valutare le possibili cessioni di Rabiot e Ramsey, due addii che potrebbero permettere ai bianconeri di far cassa e valutare nuovi profili più in linea con le scelte e i piani di Allegri.

Il nuovo modulo della Juve: Allegri punterà sul 4-3-3

Il recente infortunio di Danilo (stop di due mesi) obbligherà Allegri a valutare nuove strategie offensive. Non è escluso che il tecnico bianconero possa promuovere titolare Kulusevski sulla fascia destra in caso di passaggio definitivo al 4-3-3.

Kulusevski a destra, Chiesa a sinistra e uno tra Morata e Dybala nel ruolo di centravanti. La nuova Juventus di Allegri potrebbe prendere forma in maniera ufficiale già dalla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta.