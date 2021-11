Pallone d’Oro, Cannavaro a sorpresa: “Può vincerlo pure lui”

Cannavaro parla del Pallone d’Oro indicando in Messi, Benzema e Lewandowski i candidati principali. Possibile pure la vittoria di Jorginho.

Il nome del vincitore verrà reso noto soltanto il 29 novembre, giorno in cui si terrà la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. Il favorito principale, stando alle indiscrezioni, resta Lionel Messi. Tuttavia nelle ultime settimane sono risalite le azioni sia di Karim Benzema e di Robert Lewandowski, entrambi autori di una stagione monstre. Il primo, in particolare, ha totalizzato fin qui 14 reti ed 8 assist in 16 apparizioni complessive mentre il secondo è a quota 25 gol in 19 gare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d’Oro, per Cannavaro può vincerlo pure Jorginho

Difficile quindi prevedere, al momento, a chi di loro potrebbe andare l’ambito riconoscimento. Tuttavia, secondo Fabio Cannavaro, non è da escludere il trionfo di un outsider come ad esempio Jorginho, reduce dalla vittoria dell’ultima edizione della Champions League e dell’Europeo. L’occasione per parlarne è arrivata nel corso di un’intervista che l’ex difensore ha concesso al quotidiano spagnolo ‘Marca’. “Messi ha vinto la Copa America facendo molto bene, ma Benzema è un candidato e anche Lewandowski”.

LEGGI ANCHE >>> “Il Pallone d’Oro deve vincerlo lui”: Odriozola va controcorrente

Cannavaro, in seguito, ha aggiunto: “Onestamente non vedo un chiaro favorito, ma credo che vincerà uno di loro tre. Nel 2020 tutti gli indizi avrebbero portato a Lewandowski, ma ora chiunque può vincerlo”. Frasi sorprendenti considerando che l’italo-brasiliano, negli ultimi impegni con la Nazionale, ha sbagliato i rigori decisivi che avrebbero portato l’Italia al Mondiale. Jorginho, in ogni caso, ci spera ancora: il giorno della verità sta per arrivare.