“A Natale volevano…”: l’ultima polemica di Sarri in conferenza

Sarri, nel corso della conferenza odierna, è tornato a criticare il calendario. Nel mirino pure l’associazione dei calciatori.

Un fiume in piena. Maurizio Sarri, nel corso dell’odierna conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, è tornato ad attaccare il format della manifestazione e a criticare il calendario ritenuto troppo ricco di partite. “Fino a qualche anno fa, quando si giocava al giovedì sera in Europa poi si giocava al lunedì sera in campionato. Ora questo non succede quasi mai”.

Lazio, l’attacco di Sarri all’associazione dei calciatori

Un problema che, secondo il tecnico, porta inevitabilmente ad un “deterioramento della qualità delle partite, tra infortuni e scadimenti di forma”. Da qui l’attacco frontale sferrato pure nei confronti dell’associazione dei calciatori. “Mi meraviglio che stia zitta. Hanno lottato per fare una settimana in più di vacanza a Natale – sono state le sue parole – mi sembrerebbe più giusto lottare per questo tipo di problematiche”.

In ogni caso, il tecnico azzurro andrà avanti nella sua battaglia in modo tale da provare a cambiare le cose. “A ridurre le partite delle nazionali non ci pensa nessuno? Cosa ci stanno a fare le ultime classificate nella fase di qualificazione agli Europei? Con tutte queste partite si massacrano i calciatori”. A fargli tornare parzialmente il sorriso è stato Ciro Immobile, out nelle ultime gare a causa di un infortunio. “Sta piuttosto bene, mi ha detto che avvertiva delle cose diverse tra un polpaccio e l’altro ma questa sensazione ora è sparita”.