Lazio, cessione e colpo in attacco: ecco il vice Immobile

La Lazio potrebbe puntare a un nuovo vice Immobile in vista della seconda parte di stagione. La società biancoceleste sarebbe pronta a dire addio a Muriqi già dalla prossima sessione di mercato di gennaio

Muriqi potrebbe dire addio alla Lazio già nei prossimi mesi. L’attaccante kosovaro non ha convinto Sarri e il suo ruolo da vice Immobile continua a lasciare parecchi punti interrogativo al tecnico biancoceleste. La cessione di Muriqi potrebbe spingere la Lazio alla ricerca di un nuovo centravanti, un attaccante abile negli ultimi sedici metri e prestante fisicamente.

Difficile arrivare a Lucca: il giovane attaccante del Pisa difficilmente lascerà i toscani a gennaio e su di lui resta forte l’interesse di tutte le big italiane, ma anche di diversi club stranieri. Muriqi, dal canto suo, potrebbe ricevere diverse offerta dalla Premier League o Liga.

Lazio, il nuovo vice Immobile arriverà dal mercato di gennaio

Nessun nome certo e definito nelle gerarchie di mercato della Lazio. Non trovano conferme gli ultimi accostamenti con Destro: difficilmente il Genoa lascerà partire il suo attaccante, soprattutto a gennaio e in una situazione di classifica non del tutto tranquilla.

Impossibile arrivare anche a Scamacca: il Sassuolo non lo cederà a gennaio. La Lazio potrebbe valutare alcuni profili dall’estero, mentre Lasagna, Kalinic e Pavoletti restano nomi associati ai capitolini, ma senza particolari conferme.