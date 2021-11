Tutto pronto per Roma-Zorya, match di Conference League. La squadra di José Mourinho scenderà in campo alle ore 21:00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Zorya, match della quinta giornata della fase a gironi di UEFA Conference League che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 21:00. La squadra di José Mourinho cerca la vittoria per uscire dal tunnel buio delle ultime settimane. I giallorossi vogliono vincere per rispondere alle critiche e per provare ad imboccare la rotta giusta anche in campionato. Tra le altre cose la bagarre per la qualificazione al prossimo turno come prima del girone è ancora aperta. Ad arbitrare il match sarà il rumeno Kovacs.

Roma-Zorya, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Viña, Calafiori, Tripi, Bove, Diawara, Zalewski, Perez, Shomurodov, Mayoral.

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Favorov, Cvek, Imerekov, Snurnitsyn; Gromov, Buletsa, Khomchenovskyi, Sayyadmanesh; Gladkyy, Frimpong. Allenatore: Skripnik. A disposizione: Saputin, Zhylkin, Vernydub, Juninho, Christian.