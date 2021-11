“Tre calciatori”: non solo Joao Pedro per Mancini, annuncio dalla FIGC

Il presidente della FIGC Gravina apre a Joao Pedro e ad altri oriundi in vista del play-off mondiale per Qatar 2022. Ecco quali sono i nomi che circolano.

“Ci stiamo interessando di tutti i calciatori che possono far parte dei convocabili!” Così, a margine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gravina ha aperto alla possibilità di nuovi oriundi in nazionale in vista del play-off mondiale. “Noi espletiamo tutte le formalità, poi spetta a Mancini la scelta finale.”

Uno dei nomi attualmente più gettonato è quello di Joao Pedro, una delle poche note positive di questo inizio di stagione del Cagliari. Il probabile “futuro italiano” è a quota 8 reti in 13 presenze e, vista la scarsa vena offensiva degli attuali attaccanti azzurri, un suo innesto sarebbe ossigeno per un reparto con le polveri bagnate.

Ci sono però altri nomi che potrebbero beneficiare di questa “apertura” di Gravina. Secondo il sito Transfermrkt i due indiziati maggiori sono i difensori Luiz Felipe della Lazio, che già in passato rifiutò una chiamata di Mancini, e Roger Ibanez della Roma, già nel giro dell’Under 23 del Brasile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gravina accelera sugli oriundi, una scelta fortunata?

La storia dell’Italia con i cosidetti oriundi è una storia di odio e amore. Per ragioni storiche la maggior parte dei calciatori naturalizzati provengono dal Sudamerica, in particolare da Brasile e Argentina. Proprio un argentino è attualmente l’oriundo con il maggior numero di presenze in nazionale: Camoranesi con 55.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il colpo dal Sassuolo che non indovinerete mai

Subito dietro invece un italo-brasiliano, Jorginho con 42 presenze, ma vista l’età ancora relativamente giovane, con margini per poter insidiare il primato dell’ex ala della Juventus. In tempi recenti altri giocatori che hanno vestito per più di 20 volte la maglia azzurra sono stati Edèr (26 presenze) e T.Motta (30 presenze).