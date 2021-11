I Mondiali cambiano la Serie A: l’ultima ipotesi sulle date

Il Consiglio Federale di stamattina può fare chiarezza sulle date della prossima stagione: partenza prima di Ferragosto, chiusura a giugno?

Il Mondiale in Qatar stravolgerà le date del calcio. Non potrebbe essere altrimenti dal momento che, per la prima volta nella storia, la competizione si svolgerà tra novembre e dicembre e non in estate come avviene di solito. Questo perché, come ormai ampiamente compreso, le temperature nei mesi estivi in Qatar sono quasi proibitive.

Le federazioni nazionali pertanto discutono sulla materia per definire le date della stagione. Il Consiglio Federale della Figc in programma questa mattina potrebbe dare delle risposte. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha anticipato le ipotesi.

Serie A 2022-2023, le date: possibile partenza prima di Ferragosto, ultima giornata a giugno

Il Mondiale comincerà il 21 novembre e si concluderà il 18 dicembre. Inoltre, il regolamento, prevede che le società devono rilasciare i calciatori alle nazionali almeno una settimana prima dell’inizio della competizione. Pertanto, la Serie A potrebbe procedere fino al 13 novembre. Dopodiché inizierà la sosta per consentire il Mondiale qatariota.

La ripresa del torneo domestico potrebbe avvenire subito dopo Natale (possibile boxing Day di Santo Stefano) oppure iniziare nel 2023. In questo caso potrebbe essere piazzato un turno infrasettimanale per il 4 gennaio.

A questo punto resterebbe da decidere soltanto l’inizio del campionato e di conseguenza anche della fine dello stesso. Possibile partenza per il 13-14 agosto, al massimo posticipo al 20-21. In ogni caso si arriverà a giugno per la chiusura: 3-4 oppure 10-11, le possibili date.

In Europa, già fissate le date della Ligue 1 (6-7 agosto, stop 13 novembre e ripresa 28 dicembre; chiusura il 4 giugno), della Bundesliga (5-7 agosto, ripresa dopo il Mondiale prevista per il 20 gennaio 2023 e chiusura il 27 maggio) e della Premier League (via il 6 agosto, ripartenza a Santo Stefano e ultima giornata il 28 maggio 2023).