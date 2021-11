“Non mi ha mai ispirato”: Mourinho, duro attacco dal collega di Serie A

Nel 2016, Ivan Juric riservò una frecciata a José Mourinho, rivedendo parzialmente il tiro al momento dell’arrivo dello ‘Special One’ a Roma

Antivigilia di Roma-Torino infuocata. A rendere il clima rovente sono le parole del passato di Ivan Juric. L’allenatore granata in passato chiarì di non essere attratto da José Mourinho, uno degli allenatori con il più alto numero di ‘tituli’ ottenuti tra quelli presenti in Serie A. Nessun tipo di riverenza. Zero timore e, anzi, quella famosa frecciata.

Torino, Ivan Juric e quelle parole del 2016 su José Mourinho: “Non mi ha ispirato nulla”

Le parole pronunciate dall’allenatore del Torino nel 2016 sono state rilanciate prepotentemente dal ‘Corriere dello Sport’ e da ‘TuttoSport’, finendo per accendere la marcia d’avvicinamento alla partita. E chissà cosa succederà nelle conferenze della vigilia.

Juric nel 2016 disse di aver letto molto su di lui aggiungendo: “non ho trovato niente che mi ispiri”. Dichiarazioni durante le quali aveva invece detto di voler rubare l’idea tattica della superiorità numerica in ogni zona del campo da Guardiola e la calma da Ancelotti.

Al momento dell’annuncio del ritorno del portoghese in Italia, Juric però fece delle precisazioni: “Tanti anni fa toccava argomenti sui quali si dibatteva poco nel calcio, reazioni del cervello e metodo di lavoro. Spero torni quello di dieci anni fa, non ho più visto il calcio che ha offerto fino ad allora”.

La sua filosofia di gioco è stata influenzata molto da Gian Piero Gasperini. I due hanno condiviso varie esperienze. Con l’attuale tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric ha collezionato da calciatore ben 214 presenze. I due, infatti, sono stati insieme per la prima volta nella stagione 2003-2004 quando si sono conosciuti al Crotone, raggiungendo la promozione in Serie B. In Calabria hanno convissuto per altre due stagioni. Dopodiché l’idillio tra i due è continuato al Genoa fino al 2010. Sette anni che hanno avuto una grossa valenza nella seconda vita professionale di Ivan Juric.