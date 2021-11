“O la Madonna, o lo psichiatra…”: l’ultimo attacco di Cassano ad Allegri

Antonio Cassano si è mostrato in disaccordo con le parole rilasciate da Allegri al termine della partita di martedì sera contro il Chelsea

La brutta sconfitta contro il Chelsea ha fatto tornare i dubbi sulla Juventus. La squadra di Max Allegri, martedì, ha toppato nel match contro i campioni d’Europa, battuti nella gara d’andata ma subiti in maniera netta allo ‘Stamford Bridge’. Nonostante ciò, dopo la sfida, il tecnico juventino ha parlato di un buon primo tempo della sua squadra. Antonio Cassano, in diretta su Twitch alla “Bobo Tv”, è tornato sulle parole dell’allenatore livornese.

Juventus, Cassano su Allegri: “Non può dire di aver fatto un buon primo tempo, qualcuno lo aiuti”

Nel corso della consueta diretta con i colleghi ex calciatori, Antonio Cassano ha mostrato disaccordo con le parole di Allegri, al quale ha riservato qualche frecciata: “La Juventus non può giocare così. Dire che è stato fatto un buon primo tempo è una follia. Qualcuno deve aiutare Allegri. O la Madonna, o lo psicologo o lo psichiatra. Riprenderlo è stato un errore. Come fa a dire di aver fatto un buon primo tempo? A chi crede di poter prendere in giro? La partita poteva finire 9-0. Allegri si deve dare una mossa”.

Il 4-0 che si è registrato a Londra nel quinto turno della fase a gironi della Champions League, ha cambiato le gerarchie in vetta alla classifica del gruppo. Chelsea e Juventus sono ora a pari punti ma, in virtù del vantaggio negli scontri diretti, gli inglesi figurano al primo posto.

La Juventus per tornare in vetta e pescare una delle seconde classificate pertanto deve fare più punti della formazione di Tuchel nell’ultimo turno. Per prima cosa deve quindi sperare che il Chelsea non vinca o in alternativa pareggiare se Azplicueta e compagni dovessero perdere. L’8 dicembre, i bianconeri affronteranno il Malmo mentre il Chelsea visiterà lo Zenit.