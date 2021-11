“Italia fuori dai Mondiali? A Mancini diremo…”: Cassano spiazza

Cassano teme un’Italia fuori dal Mondiale, non riesce a immaginare l’assenza di CR7 alla manifestazione ma sostiene il ct Roberto Mancini

Il sorteggio per i playoff di qualificazione ai Mondiali si è rivelato durissimo per l’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri sono stati inseriti in un girone abbastanza complicato.

La Nazionale, infatti, sfiderà in semifinale la Macedonia del Nord. Giocherà poi in trasferta l’eventuale finale che sarà contro una tra Portogallo e Turchia. Spauracchio Cristiano Ronaldo quindi per l’Italia.

L’esito dell’urna è stato tra i temi al centro della discussione sulla ‘Bobo Tv’ di ieri. Come al solito, Cassano è stato tra i mattatori della trasmissione, lasciandosi andare in una serie di dichiarazioni che hanno subito fatto il giro del web.

Italia, Cassano esalta Mancini: “Al di là di come terminerà, dovremo dirgli soltanto grazie”

Non ha soddisfatto il sorteggio. I fantasmi di quattro anni fa quando la Nazionale di Ventura mancò la qualificazione contro la Svezia sono ancora palpabili. A marzo, si conoscerà il destino dell’Italia. Cassano teme il Portogallo: “Non mi spaventa la partita contro la Macedonia del Nord, sono convinto che non ci saranno grandi problemi. Faccio fatica invece a immaginare un Mondiale senza Cristiano Ronaldo. Il Portogallo è una delle 4-5 nazionali più forti del Mondo. Se dovessimo incontrare loro, abbiamo un piede e mezzo fuori”.

Qualsiasi cosa succederà, non riuscirà a scalfire il pensiero di Antonio Cassano su Mancini: “Ci tengo a dire adesso il mio pensiero, lo dico soprattutto a quelli che hanno già il fucile puntato su Roberto Mancini. A lui dobbiamo dire soltanto grazie perché ci ha mostrato una nuova strada”.

Roberto Mancini nelle scorse ore ha postato un tweet in cui ha espresso la sua opinione, contraria allo scetticismo generale. In particolare, il ct ha rimarcato l’importanza della semifinale, considerate le tante discussioni su un’eventuale finale contro il Portogallo: “Siamo sempre fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita. Poi vedremo cosa accadrà in finale”.