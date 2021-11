“Errori di valutazione”: Juve, l’annuncio di Allegri non piacerà ai tifosi

Allegri è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Il tecnico si è espresso anche sul valore della rosa bianconera.

E’ crisi nera per la Juventus, che ha perso anche oggi contro l’Atalanta. I nerazzurri sono riusciti a vincere con il gol di Zapata. I calciatori bianconeri sono stati letteralmente pervasi dai fischi dei tifosi presenti all‘Allianz Stadium. La squadra di Allegri resta all’ottavo posto, ma la distanza dalla zona Champions è aumentata a sette punti.

Allegri ha commentato la sconfitta contro l‘Atalanta ai microfoni di ‘DAZN’: “Abbiamo disputato una gara simile a quella contro la Lazio. Capitalizziamo poco. L’Atalanta ha fatto solo un tiro in porta. C’è un po’ di ansia e di fretta quando andiamo a concludere, ma dobbiamo continuare a lavoreare”.

Juventus, Allegri: “Errori di valutazione sul valore della squadra”

Il tecno toscano ha poi proseguito il suo intervento: “E’ stata sopravvalutata la rosa? In molti hanno affermato che questa rosa può vincere lo Scudetto, ma ci sono stati degli errori di valutazione. Classifica? Bisogna essere realisti, al momento questo è il nostro valore. Per ottenere il massimo possiamo solo continuare a lavorare“.

Allegri ha concluso il suo intervento, soffermandosi anche su Morata e Dybala: “Hanno sempre sempre segnato, ma in questo momento non riusciamo a realizzare. La Juventus non deve vincere lo Scudetto per forza. Salernitana? E’ un campo difficile Dobbiamo parlare poco e azzerrare tutto”.